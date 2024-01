Decisione drastica della Celentano, Nicholas replica alla maestra sui social

Durante l’ultima puntata di Amici Nicholas Borgogni ha eseguito il compito assegnatogli da Alessandra Celentano, che alla fine dell’esibizione gli ha rifilato un ‘meno di zero’. Il ballerino ha detto di sentirsi umiliato dalle parole della maestra, che per questo motivo ieri ha preso una decisione drastica. La prof di danza classica ha dichiarato che non assegnerà più compiti all’alunno.

Alessandra Celentano comunica la sua decisione in una lettera.

La Celentano ha fatto arrivare una lettere a Nicholas: “Caro Nicholas, purtroppo io e te non ci capiamo e ci sta. Tutto ciò che ti dico e ti scrivo è sempre solo riferito alla danza. Io ho parametri alti con i miei allievi e con gli altri, lo so, sono esigente ma a fin di bene e faccio differenza tra qualità e quantità. I compiti che vi assegno sono solo per farvi crescere. Per me è meglio fare due cose fatte bene che quattro orrende e meglio essere un avvocato bravo che un ballerino scarso. Non posso cancellare il mio pensiero, il mio essere e il mio sapere perché ci credo e amo fortemente quello che facio. Sono una persona sincera e schietta, tutto qui. Tu forse hai bisogno di un confronto più amorevole, per questo ho preso la decisione di non darti più compiti. Così magari potrei concentrarti meglio nel tuo percorso con il tuo professore. Mi spiace perché questi compiti fanno crescere e infatti per me dall’inizio dell’anno sei migliorato“.

“Non ti darò più compiti” In casetta arriva una lettera per Nicholas da parte della maestra Alessandra Celentano! #Amici23 pic.twitter.com/QuhfQGqqYo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 22, 2024

La reazione di Nicholas.

Borgogni dopo aver letto la lettera si è messo a piangere ed ha chiesto un confronto: “Non ho detto che non volevo più compiti. Secondo me sbaglia i modi di approccio. Le parole che dice sono molto crude e non tengono conto di come un ragazzo si può sentire. Non l’ha capito perché mi ha detto che è meglio essere un bravo avvocato che un ballerino scarso. L’unica cosa che volevo capisse non l’ha capita. Mi piacerebbe avere un confronto con lei“.

Alessandra Celentano ha negato il confronto al ragazzo, che allora è intervenuto sui social con una frecciatina…