Decisione di Greta: “Basta! Non associatemi più a nessuno, ora solo io”

Dall’ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello Greta Rossetti si era chiusa in silenzio stampa, ma in questi giorni è tornata a parlare (e l’hanno fatto anche il fratello e la madre). Ieri notte l’ex tentatrice però ha preso una decisione netta, perché non vuole più essere associata a nessuno, infatti si è dissociata dal triangolo con Perla e Mirko ed ha anche scritto una frase molto particolare: “Da oggi esiste solo Greta, non associatemi più nessuno“.

“Io oggi mi sono dissociata e non voglio più essere associata a certe cose sul mio profilo. Ora partiranno diffide per i like falsi che sono stati pubblicati. Da giorni creano like finti e anche storie con la mia immagine. Creano anche commenti falsi. Se io voglio dire qualcosa la dico in faccia. Come avete visto, l’ho fatto anche con la diretta interessata. Io da oggi mi sono dissociata e tolta da questo triangolo. Ognuno pensi alla propria vita, io penso alla mia che è meravigliosa e la amo. Penserò solo a me così voi non pensate che io uso altra gente per emergere. Mi sono completamente dissociata. Ho una bocca.

Stanno anche circolando fake news. Dicono anche che sono incinta. Fanno post con la mia immagine e il mio nome. La gente crede che sono io perché c’è la mia immagine e il mio nome. Da domani faccio partire le diffide per le notizie false sulla mia persona. Mi state facendo un bullismo mediatico pazzesco per nulla. Io sono sempre stata al mio posto sia dentro che fuori dal programma. Da quando è entrata un’altra persona io non ho detto nulla, non sono intervenuta e non ho fatto confronti. Non ho detto nulla in merito a lei e mi state bullizzando. Al mio posto se ci fosse stata una ragazza debole avrebbe fatto sciocchezze. Se non sapete usare i social toglieteli. Ho preso la mai decisione e non fate più il mio nome, perché mi dissocio io da questa situazione”.