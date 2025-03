Decine di film realizzati nel corso della carriera

L’attore caratterista Gianfranco Barra è morto oggi, domenica 23 marzo 2025, all’età di 84 anni nella sua abitazione di Roma. Nato il 5 aprile 1940, Barra ha avuto una carriera prolifica nel cinema italiano, partecipando a oltre 80 film e lavorando con registi celebri. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla famiglia, che ha annunciato anche la data e il luogo dei funerali.

Diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, Barra ha esordito nel 1968 con il film “Il medico della mutua” di Luigi Zampa, nel ruolo del dottor Sandolini. La sua versatilità gli ha permesso di interpretare sia ruoli comici che drammatici, facendolo diventare una figura riconoscibile del panorama cinematografico italiano. Collaborò con registi come Steno, Nanni Loy e Dino Risi, apparendo in film celebri come “La polizia ringrazia”, “Detenuto in attesa di giudizio” e “Pane e cioccolata”. La sua ultima apparizione cinematografica avvenne nel 2010 con il film “La passione” di Carlo Mazzacurati.

I funerali di Gianfranco Barra si terranno martedì 25 marzo presso la Chiesa di Santa Maria Goretti a Roma, alle ore 10:00, e saranno aperti a tutti coloro che vorranno rendere omaggio. La sua morte ha suscitato un forte cordoglio tra il pubblico e gli addetti ai lavori, che lo ricordano come un attore capace di rendere memorabili anche i ruoli secondari e come un prezioso patrimonio del cinema italiano.