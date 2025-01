Decine di cani in condizioni critiche

Un grave caso di maltrattamento animale è stato scoperto a Verona, dove le Guardie Zoofile di Oipa hanno sequestrato decine di cani vissuti in condizioni atroci all’interno di una struttura definita “canile degli orrori”. In realtà, non si trattava di un canile autorizzato, ma del giardino privato di un’abitazione, dove i cani, per lo più Pitt Bull e cuccioli di razza mista, vivevano senza acqua e in gabbie anguste, immersi in un ambiente nauseabondo.

Il sequestro ha coinvolto 40 cani, che, abituati a condizioni di vita precarie, sono stati finalmente tratti in salvo dagli operatori. Il report dell’intervento, condiviso su Facebook, ha rivelato come gli animali fossero costretti a seguire diete inadeguate e a vivere nel totale disprezzo delle norme igienico-sanitarie, esponendosi a gravi rischi di infezioni e malattie.

La Procura di Verona sta attualmente esaminando i rapporti redatti dalle forze dell’ordine e valutando le responsabilità legate a questa situazione. Si attende quindi che i cani, ora sotto sequestro, vengano dichiarati definitivamente fuori pericolo e idonei per l’adozione. Sarà solo un giudice poi a decidere il futuro degli animali salvati e le sanzioni da infliggere ai responsabili di questa illecito attività.

La scoperta del canile abusivo è avvenuta dopo il fermo di un furgone, che trasportava un cane da caccia in gravi condizioni. Le forze dell’ordine, indagando per capire le cause della mancata cura dell’animale, sono riuscite a entrare nell’abitazione del proprietario del veicolo e a rimuovere i cani rinchiusi nel cortile.

L’operazione ha messo in luce non solo le condizioni di vita disperate di un gran numero di cani, ma anche l’impegno delle autorità nel contrastare il maltrattamento animale. Il caso continua a essere seguitato da vicino, con la speranza che gli animali possano presto trovare una nuova casa e una vita dignitosa.