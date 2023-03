decidono di compiere un gesto molto speciale foto

La commovente storia di due umani e il gesto speciale compiuto per ricordare il loro defunto cagnolino Brodie: una pallina per ogni cane del parco.

La scomparsa di un membro della famiglia lascia sempre un vuoto incolmabile. Non è possibile esprimere a parole il dolore che si prova per la morte di una persona cara, e per un animale domestico non è certo diverso. A volte però, se non per superare ma almeno per affrontare la sofferenza, potrebbe essere utile compiere un piccolo gesto in ricordo di chi non c’è più. Così almeno è stato per gli umani che hanno vissuto dieci anni con Brodie, un cagnolino di simil razza Golden Retriever. Peter e Jackie Dyer, questi i nomi dei coniugi, hanno adottato Brodie quando aveva solo poche settimane di vita e sono stati al suo fianco per dieci anni, condividendo ogni momento, da quelli lieti a quelli difficili, come la malattia del cagnolino che lo ha portato purtroppo alla morte. Tre giorni dopo la scomparsa di Brodie, Peter e Jackie hanno voluto ricordare il loro amato cucciolo in un modo speciale.

In ricordo del dolce Brodie: il gesto speciale compiuto dai suoi umani rivolto a tutti i cagnolini del parco

Nei verdi parchi di Plymouth, città portuale del sud-ovest dell’Inghilterra nella contea del Devon, nelle giornate di sole e in quelle piovose Brodie amava correre libero, stare insieme ai suoi umani e soprattutto insieme agli altri cani. Il divertimento più grande per il cucciolo di Golden Retriever era però quello di giocare con le palline da tennis, che rappresentavano per lui una vera e propria ossessione. Prendendole in prestito dai suoi amici e quattro zampe e donando qualcuna delle sue, Brodie tornava a casa ogni giorno con una pallina diversa.

Quando venerdì di due settimane fa, il povero Brodie ha perso la sua battaglia contro il cancro, per Peter e Jackie sembrava non ci fosse più un modo per superare il loro dolore. Sono state però proprio le palline da tennis, che il loro adorato cagnolino aveva lasciato disseminate per tutta casa, a dare loro la forza di uscire e recarsi al parco, esattamente come fino a poco tempo prima avevano fatto tutti i giorni per dieci anni.

Arrivati al Devonport Park, il giardino preferito da Brodie, i due anziani coniugi hanno compiuto un gesto speciale che ha commosso tutti i proprietari dei cani. Peter e Jackie avevano infatti portato con loro una scatola in plastica piena di palline da tennis, le stesse con le quali aveva tanto giocato il loro Brodie. Un biglietto posto sopra alla scatola spiega la ragione di quel comportamento. Nel testo scritto a mano si legge quanto segue: «Remember Brodie. Please, take a ball or two. He loved this park with all his friend. Jackie and Peter» («In ricordo di Brodie. Per favore, prendete una pallina o anche due. Lui amava questo parco e tutti i suoi amici»).

La foto che ritrae Peter, con il volto sconvolto dal dolore seduto sulla panchina con accanto i regali per i cani del parco, è stata condivisa su Facebook dalla figlia della coppia, Clare Syrett sulla pagina ufficiale dedicata al giardino (@Friends of Devenport Park). Con il cuore colmo di tristezza, in molti hanno preso una pallina dalla scatola in ricordo di Brodie. Un gesto silenzioso che ha riportato un po’ di serenità negli animi di Peter e Jackie, facendo comprendere loro come il cagnolino non sia scomparso del tutto, ma continuerà a vivere negli altri cani che giocheranno con le sue palline da tennis. (di Elisabetta Guglielmi)