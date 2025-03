“Decidi da che parte stare”. E lui risponde

Elly Schlein, leader del Partito Democratico, ha risposto a Carlo Calenda durante un’intervista a Tagadà su La7, invitandolo a prendere una posizione chiara invece di restare in una posizione ambigua. Ha rimarcato che la linea del Pd è netta: il partito intende tornare al governo vincendo le elezioni con una coalizione progressista, escludendo larghe intese e accordi di Palazzo.

In risposta, Calenda ha dichiarato sui social che il suo partito si colloca al centro, non seguendo i populisti filo-putiniani e sostenendo una posizione decisa su questioni come l’Ucraina e la difesa europea. Schlein ha anche risposto a critiche della premier Giorgia Meloni, affermando che il suo governo è caratterizzato da divisioni interne in materia di politica estera, riducendosi ad attaccare l’opposizione. Ha sottolineato che esiste un’alternativa a una posizione subalterna verso Trump e alla rinuncia all’alleanza con la NATO: un’Europa federale in grado di attuare investimenti basati su un debito comune.

In merito alla questione migratoria, Schlein ha criticato il progetto di trasformare i centri in Albania in Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), definendolo un tentativo maldestro per coprire il fallimento del governo. Ha dichiarato che il costo previsto di 800 milioni di euro per questo progetto rappresenta una fregatura per i più vulnerabili e per le finanze italiane.

Infine, riguardo ai rapporti con il Movimento 5 Stelle, Schlein ha riconosciuto sia differenze che punti in comune, soprattutto nella condivisione di posizioni sulla difesa comune europea.