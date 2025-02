decide il gol di Dybala su rigore

Alla Roma basta un calcio di rigore per ottenere una vittoria a Venezia, battendo i lagunari 1-0 grazie a un penalty di Dybala nella ripresa. Con questo successo, la squadra di Ranieri raggiunge 34 punti, mantenendo il nono posto in classifica e avvicinandosi alla zona coppe. Al contrario, il Venezia, guidato da Di Francesco, rimane penultimo con solo 16 punti.

Nel primo tempo, la Roma domina le occasioni da gol. Dopo cinque minuti, El Shaarawy e Dovbyk si avvicinano al vantaggio su un corner. Al 15’, Dovbyk sfiora il gol con un bel tiro parato da Radu. Poco dopo, Mancini colpisce di testa, ma il difensore lagunare Nicolussi Caviglia salva sulla linea.

Nella ripresa, Di Francesco effettua subito un cambio, inserendo Saelemaekers, mentre la Roma riprende il controllo. Al 55’, una deviazione di Marcandalli causa un fallo su Angelino in area: Dybala trasforma il rigore, portando il punteggio sull’1-0 e realizzando il suo sesto gol in campionato.

Dopo il vantaggio, i giallorossi gestiscono il possesso senza correre grossi rischi. Il Venezia continua a faticare nell’ultimo passaggio, costruendo senza riuscire a concretizzare, nonostante i suoi cambi. Ranieri consiglia calma ai suoi giocatori e decide di sostituire Dybala con Baldanzi per preservarlo in vista del prossimo impegno in Europa League contro il Porto. Con questo, la Roma ottiene la seconda vittoria consecutiva in trasferta, facendo sorridere il suo allenatore.