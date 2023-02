Decide di vendicarsi con l’amico perché gli ha fatto un brutto scherzo video

Il suo amico a quattro zampe le ruba il pranzo: il video della reazione della gattina che decide di vendicarsi dopo lo scherzo di cui è stata vittima.

Gli animali domestici esattamente come gli esseri umani sono in grado di serbare rancore, di arrabbiarsi, di offendersi e anche di vendicarsi per un torto subito. A offrire un esempio di tutto ciò arriva il video che ritrae una gattina dal manto tigrato di nome Luna. La micetta ha una personalità forte e indipendente e non accetta che nessuno le manchi di rispetto. Il suo amico a quattro zampe, il gattino arancione di nome Xeno, l’ha imparato a sue spese. Il filmato che li vede protagonisti mostra i due gatti durante un litigio, in cui come appare evidente è la micetta Luna a risultare vincitrice. Ma cosa è accaduto per farla arrabbiare tanto e in quale modo ha deciso di punire il responsabile?

Litigi tra gatti: il suo amico le ruba il pranzo e lei trova un modo per vendicarsi (VIDEO)

Questi due irrequieti gattini fanno impazzire la loro umana escogitando ogni giorno un piano diverso per trascorrere le giornate. La donna ha creato per loro un profilo su TikTok, chiamato proprio Xeno and Luna (@Xeno_ and_ Luna); sull’account social quasi quotidianamente condivide con la comunità virtuale le imprese incredibili dei due felini di casa.

Ti potrebbe interessare anche >>> Cane dispettoso chiude il gatto nella doccia e finge di non saperne nulla (VIDEO)

Qualche giorno fa, ad esempio, la donna è tornata a casa e si è trovata ad assistere a una scena davvero particolare. La mattina Xeno, dopo aver mangiato la sua porzione di cibo, aveva sottratto tutto il pranzo a Luna prima che la gattina avesse il tempo di mangiare. Luna all’inizio si era mostrata calma e tranquilla, ma in realtà stava solo escogitando un modo per vendicarsi. Quando l’umana dei felini è entrata in cucina ha trovato infatti la gattina sopra a una scatola di cartone, intenta a spingere con tutte le sue forze le zampette sul coperchio.

@xeno.and.luna She’s gotta stand up for herself🤷🏼‍♀️ #catsoftiktok #cat #fyp #catlover #cutecat #greedycat #funny #standupforyourself #xenoandluna #bully ♬ Funny Song – Cavendish Music

All’interno della scatola si trovava il povero Xeno, che Luna aveva chiuso dentro come se avesse voluto punirlo per il suo cattivo comportamento della mattina. Prima di decidere di accorrere in soccorso al felino, la donna ha ripreso la scena con il suo telefonino condividendo poi il video su TikTok. Nel filmato è possibile vedere che ogni qual volta Xeno tenti di uscire dalla scatola, Luna prontamente spinge ancor di più il coperchio per impedirgli di scappare. Solo quando la vendicativa micetta si è resa conto di essere osservata dalla sua umana, ha allentato la presa e Xeno è fuggito via. Di sicuro la prossima volta il gattino ci penserà bene prima di fare uno scherzo alla sua amica a quattro zampe. (di Elisabetta Guglielmi)