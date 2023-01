Dopo aver trovato un cane da solo nel bosco decide di seguirlo ma a fine percorso si trova davanti a una scena da brividi.

Una donna era alla guida nei pressi di una vasta aria forestale, quando – lungo il suo cammino – un incidente di percorso ha rallentato le auto che si trovavano a percorrere il suo stesso tragitto. L’anomala presenza di un cane in strada, che cercava in tutti i modi possibili di attirare l’attenzione dei conducenti invadendo talvolta la carreggiata quando avvicinandosi a esse, aveva arrestato la circolazione.

Decide di seguire il cane nel bosco: si trova di fronte una scena da brividi – VIDEO

L’incresciosa scoperta, che ha seguito l’invasione dell’esagitato animale in strada, ha avuto luogo ai confini di una foresta in Puerto Rico. La donna alla guida, facendo parte integrante dell’équipe di “Miracles For Satos Rescue” – organizzazione incaricatasi di salvare gli esemplari in difficoltà presenti sul territorio – è scesa dal veicolo per verificare cosa stesse turbando l’animale e il motivo per cui si trovasse lì da solo.

Dopo una perlustrazione della zona adiacente alla strada, la donna ha scoperto che la cagnolina era stata palesemente abbandonata e che si trovava in periodo di allattamento. Difatti – addentrandosi nel bosco, e subito dopo aver scoperto due primi cuccioli lungo il percorso – è riuscita a trovare i restanti piccoli, soltanto da poco riuscitisi a divincolare dalla prepotente costrizione rappresentata da una minuscola scatola di plastica. I piccoli sarebbero stati inseriti al suo interno nel momento del loro crudele abbandono.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

Lasciati senza acqua né cibo, i piccoli – spaventati e affamati – avrebbero rischiato di non farcela, dato che anche la loro mamma si trovava in una situazione di estrema difficoltà e riserva per lo scarso apporto di cibo e l’impossibilità di riceve, almeno fino a quel momento, un aiuto che potesse rivelarsi adeguato.

La donna ha portato in salvo i sei cuccioli, di cui aveva udito gli strazianti gemiti pochi minuti prima seguendo le orme della loro mamma. Dopo essere stati trasportati nell’auto i piccoli sono stati affidati alle cure dei veterinari locali e, in seguito, al personale della struttura di recupero.

La mamma dei piccoli, rivelatasi incredibilmente affettuosa con i volontari e riconoscente per averle salvato la vita, è stata battezzata con il nome di Goji, mentre i suoi bellissimi cuccioli – tornati in saluto – sono stati presto concessi in adozione e ospitati in due differenti famiglie.