Decide di conservare corpo defunto trasformandolo in qualcosa di assurdo

I componenti di una famiglia scelgono di conservare il corpo del suo animale defunto trasformandolo in un qualcosa di incredibilmente discusso.

Non è mancata una lunga serie di opinioni contrastanti di risposta all’insolita quanto orami alquanto frequente decisione di trasformare il corpo defunto del proprio animale da compagnia in un oggetto destinato all’arredamento della propria abitazione. La scelta dei membri del nucleo familiare, reduci dalla scomparsa dell’esemplare, è intrapresa da una famiglia di origini australiane e successivamente condivisa in rete.

A postare il video contenente la documentazione della trasformazione del quattro zampe il profilo Instagram di @chimerataxidermy. Chimerataxidermy, nota società di impagliatura made in Australia, è specializzata in tale attività e promuove le sue realizzazioni tramite la sua pagina sui social network dimostrando come tale abitudine sia piuttosto consolidata sul territorio.

Nonostante la sua ingente richiesta, però, le polemiche non sono mancate sull’iniziativa. Se la didascalia al post spiega come, una famiglia, abbia deciso di trasformare il manto del suo bellissimo Golden Retriever in un tappeto “finalmente pronto per entrare in casa“, non tutte le opinioni degli utenti avrebbero dimostrato di apprezzare il gesto, toccando talvolta apici di orrore e sbigottimento.

“Terribilmente macabro“, è il parere più gettonato tra i commenti. Mentre una donna confessa, invece, posizionandosi nel mezzo: “non so se sarei in grado di gestire una visione simile dopo la morte del mio Goldy, bello… Ma non per tutti“.

Di risposta alla vasta quantità di commenti negativi un utente ha voluto controbattere a tal proposito: “la mia opinione è che sia soltanto un bel modo per onorare il vostro animale domestico, facendolo essere ancora parte della casa come un’opera d’arte“.

Dunque se il prodotto risulta difficilmente apprezzabile dagli spettatori del video che mostra la creazione, per altri si tratta di qualcosa di incredibile. Inoltre, come si evince dal profilo, Chimerataxidermy risponde anche a richieste sulla trasformazione di altri animali defunti. Fra questi gatti, volpi e alcuni volatili.