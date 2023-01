Decide di calvare il lama senza pensarci: il video è fuori di testa

Il cane non ci ha pensato su nemmeno due volte e decide di cavalcare il lama appena lo vede. Il video è diventato subito virale su Tik Tok.

Di video davvero assurdi il web ne è ormai ogni giorno più pieno e quelli dove sono gli animali ad essere i protagonisti sono forse tra i favoriti degli internauti. Da qualche tempo gira un filmato che ha mandato davvero su di giri moltissimi utenti del social Tik Tok e che fin da subito era destinato a diventare virale. Il filmato ha come protagonisti dei lama che giravano tranquillamente nel loro recinto e un cane che alla loro vista sembra aver perso la testa. Il quattro zampe una volta entrato nel recinto e visti gli animali decide di compiere un’azione davvero inaspettata.

Il cane vede dei lama e dice di saltargli addosso: il video ha fatto impazzire il web

Lama e alpaca sono da qualche anno degli animali molto amati ed è possibile trovare allevamenti in ogni parte del mondo. Sono moltissime le foto e le stories degli utenti del web che decidono di passare delle giornate in compagnia di questi animali e con cui si ritrovano a passeggiare in giro per le fattorie. La padrona di un cane non sapeva però che anche il suo amico sarebbe andato pazzo per questi camelidi ed è riuscita a registrare con il suo cellulare la stranissima e particolare reazione del suo quattro zampe una volta trovatosi in mezzo a loro.

Il video era destinato a diventare fin da subito virale, in quanto la scena ripresa è così particolare e simpatica che non sarebbe mai potuta passare inosservata.

Nel filmato postato dalla ragazza nel suo profilo Tik Tok si vede l’esatto momento in cui il cane entra nel recinto in cui i lama si trovavano tranquillamente a passeggiare e dopo neanche un secondo decide di compiere un’azione totalmente inaspettata.

@vahliaspangi took my dog out to play w the llamas and she did this…wait for it lol😂♬ оригинальный звук – 🦋Джуси🦋

La ragazza è stata davvero fortunata nel riuscire a riprendere una scena del genere, perché forse se l’avesse raccontata non sarebbe stato lo stesso.

Il cane della Tik Toker una volta entrato nel recinto scruta solo per un secondo gli animali da cui era circondato e senza pensarci su nemmeno un attimo, prende la rincorsa, sale in sella ad uno di loro e inizia a cavalcare come un vero e proprio cavallerizzo.

La scena ripresa è davvero esilarante, l’agilità con cui riesce a salire sul lama e il modo in cui rimane su di esso è quasi incredibile, come se fosse stato addestrato per una vita a fare quella cosa. Una volta postato nella piattaforma, il video è diventato in pochissimo tempo virale e ad ora è arrivato a collezionare oltre 700 mila like e migliaia di ricondivisioni e commenti divertiti di tutte le persone che ci si sono imbattute. (G. M.)