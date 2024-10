Decesso in ospedale a seguito di un infarto

Giovedì 10 ottobre, una ragazzina di 12 anni è stata investita da un treno merci a Padova, all’altezza del passaggio a livello di via Friburgo. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30, e la giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico, dove purtroppo è deceduta in serata a causa delle gravissime ferite riportate.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che la ragazza sia stata colpita dalla motrice del treno mentre tentava di attraversare i binari. Le indagini, condotte dalla Polizia ferroviaria con il supporto di polizia e carabinieri, sono volte a chiarire la dinamica dell’incidente. Un’ipotesi è che la ragazza, insieme a un gruppo di coetanei, abbia tentato di attraversare i binari mentre il passaggio a livello era chiuso. Si cerca di stabilire se fosse sola o in compagnia di altri ragazzi.

La giovane, originaria dell’Ucraina ma residente a Padova, era l’ultima del gruppo ad attraversare i binari, e questo potrebbe aver influito sulla sua capacità di rendersi conto del pericolo. Il conducente del treno si è accorto immediatamente dell’incidente, ha bloccato la corsa e ha contattato i soccorsi. I sanitari del Suem 118, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti rapidamente per stabilizzare la ragazza sul posto.

Portata d’urgenza al pronto soccorso, la situazione della ragazzina era già molto grave all’arrivo in ospedale. Purtroppo, dopo diverse ore di attesa, non è stato possibile operarla a causa di un arresto cardiaco e dei gravissimi politraumatismi subiti. La giovane è deceduta intorno alle 22, lasciando la comunità sotto shock per la tragedia.

Questo tragico incidente ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nei pressi dei passaggi a livello e sull’importanza della vigilanza, soprattutto tra i giovani. Le indagini proseguiranno per accertare le responsabilità e prevenire eventi simili in futuro. La notizia ha scosso profondamente la città di Padova, dove la perdita di una giovane vita ha suscitato emozioni forti e una riflessione su situazioni così pericolose.