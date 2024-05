Decespugliatore con 2 batterie, Tubo Telescopico, Testa Girevole 90° a soli 60 euro!

Bamse Decespugliatore a Batteria 21V è lo strumento super potente che ti farà vincere la guerra contro il prato del tuo giardino. Infatti, è dotato di una serie di strumenti per una rasatura straordinaria e impeccabile. Oggi puoi pagarlo a molto meno, applicando allo sconto di partenza uno ulteriore del 25% che ti consentirà di pagarlo solo 60 euro!

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Non temere che si scarichi sul più bello: offre il 200% di durata in più, il 90% in più di potenza e il 150% in più di efficienza. Le batterie da 2 * 2,0 Ah e 1 caricabatterie rapido garantiscono una maggiore autonomia.

Non teme alcun tipo di erba: non solo taglia i cespugli, ma anche ogni angolo del prato. Bobina in plastica, adatta per il taglio di prati morbidi.

La lama in metallo, adatta per sfalciare erbacce e i piccoli arbusti. La testa con rotazione di 90° può essere utilizzata per la rifilatura verticale.

Ti aiuta nel tagliare il prato regolarmente, grazie alla guida per bordi e il design del deflettore rotante che evitano tagli e schizzi accidentali durante l’utilizzo di questo straordinario tagliaerba.

