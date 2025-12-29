Decentralizzazione minaccia dominio AWS cloud computing

Gli strumenti no-code basati su intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il modo in cui vengono create le applicazioni, consentendo agli utenti di creare app senza dover scrivere codice. Questa tendenza potrebbe mettere in discussione il dominio di Amazon Web Services nel mercato del cloud computing, poiché le applicazioni create dagli utenti potrebbero non avere più bisogno di soluzioni software gestite centralmente.

Secondo Lomesh Dutta, vicepresidente della crescita presso la Dfinity Foundation, gli strumenti no-code democratizzeranno l’accesso alla creazione di app e alle esperienze utente personalizzate. Tuttavia, questo richiederà aggiornamenti e manutenzione costanti da parte dell’intelligenza artificiale. Dutta sostiene che le reti blockchain decentralizzate possono fornire un’infrastruttura sicura e a prova di manomissione per supportare queste applicazioni.

Molti progetti di criptovalute e Web3 si affidano attualmente all’infrastruttura centralizzata di Amazon Web Services per alimentare le proprie applicazioni e siti web. Tuttavia, gli ultimi guasti di AWS hanno evidenziato i rischi di questa dipendenza. Ad esempio, un’interruzione di AWS ha causato problemi a diverse piattaforme di criptovalute, tra cui Binance e Coinbase. La dipendenza dalle infrastrutture cloud centralizzate ha suscitato critiche da parte di diversi dirigenti del settore, che sostengono che la decentralizzazione debba essere implementata anche a livello di infrastruttura.