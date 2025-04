Deceduto sul colpo: cause ancora da determinare

Un tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio del 25 aprile nella galleria Agnese di Ledro, in provincia di Trento, dove un motociclista di 30 anni ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Secondo le prime ipotesi, il motociclista avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe finito fuori strada.

L’incidente si è verificato lungo la Statale 240, nel tratto che collega Riva del Garda a Ledro, poco prima delle 16. Un amico del giovane, che lo seguiva in auto, ha assistito alla scena e ha confermato l’assenza di altri mezzi coinvolti. Le Forze dell’Ordine e i sanitari sono immediatamente intervenuti sul posto e l’elisoccorso è stato attivato per fornire assistenza. Nonostante i tentativi dei soccorritori di salvare il motociclista, purtroppo, è deceduto sul colpo a causa delle lesioni subite.

Il giovane, di origini bresciane, non è stato identificato ufficialmente, ma la notizia della sua morte ha scosso la comunità. L’incidente ha anche avuto ripercussioni sul traffico, portando la Polizia Stradale a chiudere temporaneamente la galleria in entrambe le direzioni per consentire i rilievi del caso. Le autorità sono ancora al lavoro per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e fornire ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.