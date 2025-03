Deceduti da mesi: ipotesi di avvelenamento

Due anziani sono stati trovati morti in una villetta a Monte Ricco, una zona collinare tra Verona e Negrar. La scoperta macabra è avvenuta durante un’attività di esplorazione urbana (“urbex”) da parte di tre giovani, che dopo aver scavalcato il cancello sono entrati nella casa. I corpi, mummificati, sembrano risalire a circa tre mesi fa, con ipotesi di decesso per intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente causata dall’uso del caminetto.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della questura di Verona. Secondo le prime indiscrezioni, i due anziani potrebbero essere morti già da novembre 2024. Non sono emerse molte informazioni sulla coppia, che viveva in una condizione di isolamento sociale, il che potrebbe spiegare perché la loro assenza sia passata inosservata per così tanto tempo.

I ragazzi, una volta entrati nella casa, hanno rinvenuto il corpo della donna seduto di fronte al caminetto e quello dell’uomo al piano superiore, riverso sul pavimento. La procura di Verona ha disposto un’autopsia per ulteriori accertamenti. Questo dramma evidenzia il tema della solitudine tra le persone anziane, simile ad altre situazioni lamentate in passato, come nel caso di due gemelli trovati morti a Roma per lo stesso motivo. La macabra scoperta a Monte Ricco potrebbe dunque rappresentare un triste esempio di come l’isolamento sociale possa portare a tragiche conseguenze, sottolineando la necessità di maggiore attenzione e supporto per le persone anziane.