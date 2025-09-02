Decaro avanza verso la candidatura in Puglia senza Emiliano

La controversia interna al Partito Democratico riguardante la candidatura di Antonio Decaro come successore di Michele Emiliano si avvia verso una conclusione. La segretaria nazionale, Elly Schlein, ha confermato che Emiliano non si presenterà alle prossime elezioni regionali, aprendo così la via per Decaro.

Schlein ha espresso gratitudine nei confronti di Emiliano per la sua disponibilità e il contributo al partito, sottolineando il suo ruolo centrale negli sviluppi recenti della Puglia. Con la decisione di Emiliano di non correre, l’ex presidente non avrà un seggio nel nuovo Consiglio Regionale, ma continuerà a essere una figura importante per la regione.

La segretaria ha ufficializzato la candidatura di Decaro, affermando che Emiliano collaborerà alla creazione di una nuova visione per la Puglia e che Decaro è la scelta più forte da offrire per il futuro. Decaro, a sua volta, ha ringraziato il partito per la fiducia e ha espresso rispetto per Emiliano, definendolo una figura centrale nella nuova storia della Puglia.

Ci sono voci circolanti riguardo a un possibile ritiro di Nichi Vendola, ma le affermazioni sono state smentite da Sinistra Italiana. Decaro ha enfatizzato l’importanza della generosità da parte di Vendola e della sua coalizione, ritenendoli partner chiave per il governo regionale. Ha espresso il desiderio di avviare la campagna elettorale e di focalizzarsi sui temi rilevanti per i cittadini pugliesi.