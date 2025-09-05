23.6 C
Roma
venerdì – 5 Settembre 2025
Politica

Decaro annuncia la candidatura per la Regione Puglia

Da StraNotizie
Decaro annuncia la candidatura per la Regione Puglia

Antonio Decaro ha annunciato la sua candidatura per le elezioni regionali in Puglia. L’ex sindaco di Bari e attuale europarlamentare ha fatto l’annuncio a Bisceglie, durante la Festa dell’Unità, sostenuto dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Decaro ha dichiarato di avere la responsabilità di avviare un nuovo progetto politico per la regione.

Elly Schlein ha elogiato le capacità amministrative di Decaro, sottolineando i suoi successi a Bari. La candidatura è stata possibile a condizione che Michele Emiliano non si presentasse in consiglio regionale e che Nichi Vendola non fosse presente nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra. Emiliano ha accettato di appoggiare Decaro, ma Vendola ha confermato la sua partecipazione nelle liste AVS, affermando di essere a disposizione della sua comunità politica.

Sul palco, Decaro ha espresso il suo dispiacere per i pettegolezzi riguardanti presunti conflitti con i due politici e ha annunciato che d’ora in avanti parlerà solo del suo progetto politico.

Le elezioni regionali in Puglia si svolgeranno a metà novembre, ma non è stata ancora comunicata una data ufficiale. Attualmente, non è noto chi rappresenterà il centrodestra, anche se tra i nomi circolati c’è Francesco Paolo Sisto di Forza Italia.

Antonio Decaro, entrato in politica nel 2004 come assessore alla mobilità, ha ricoperto il ruolo di sindaco di Bari dal 2014. È stato anche eletto europarlamentare nelle liste del PD.

Articolo precedente
Infortunio Rrahmani: Napoli preoccupato per il difensore
Articolo successivo
Cantiere di lavoro in Piemonte per disoccupati locali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.