Decaro annuncia la candidatura per la Regione Puglia

Antonio Decaro ha annunciato la sua candidatura per le elezioni regionali in Puglia. L’ex sindaco di Bari e attuale europarlamentare ha fatto l’annuncio a Bisceglie, durante la Festa dell’Unità, sostenuto dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Decaro ha dichiarato di avere la responsabilità di avviare un nuovo progetto politico per la regione.

Elly Schlein ha elogiato le capacità amministrative di Decaro, sottolineando i suoi successi a Bari. La candidatura è stata possibile a condizione che Michele Emiliano non si presentasse in consiglio regionale e che Nichi Vendola non fosse presente nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra. Emiliano ha accettato di appoggiare Decaro, ma Vendola ha confermato la sua partecipazione nelle liste AVS, affermando di essere a disposizione della sua comunità politica.

Sul palco, Decaro ha espresso il suo dispiacere per i pettegolezzi riguardanti presunti conflitti con i due politici e ha annunciato che d’ora in avanti parlerà solo del suo progetto politico.

Le elezioni regionali in Puglia si svolgeranno a metà novembre, ma non è stata ancora comunicata una data ufficiale. Attualmente, non è noto chi rappresenterà il centrodestra, anche se tra i nomi circolati c’è Francesco Paolo Sisto di Forza Italia.

Antonio Decaro, entrato in politica nel 2004 come assessore alla mobilità, ha ricoperto il ruolo di sindaco di Bari dal 2014. È stato anche eletto europarlamentare nelle liste del PD.