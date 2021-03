“So che è dura, è passato un anno, migliora la temperatura, le giornate in questi giorni sono bellissime nelle nostre città e abbiamo tutti voglia di uscire”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, riferendosi alla situazione dei contagi da Covid.

“Possiamo uscire, siamo in zona gialla, ma – ha aggiunto – dobbiamo mantenere le distanze, non assembrarci, utilizzare la mascherina, igienizzarci le mani. Un altro piccolo sforzo, dobbiamo cercare dentro di noi quel poco di forza che ci è rimasta per fare ulteriori sacrifici per un po’ di tempo, poi arriverà l’estate, arriveranno gli altri vaccini e sarà soltanto un brutto ricordo”.

Poi l’invito rivolto a tutti: “Stiamo chiedendo a tutti di stare attenti perché siamo vicini alla soluzione del problema. La campagna di vaccinazione ci permetterà di contrastare il virus. Ora dobbiamo continuare a difenderci mantenendo il distanziamento ed evitando assembramenti”. Per questo motivo “insieme ad altri sindaci del nostro Paese e dell’area metropolitana di Bari – ha aggiunto – ho deciso di adottare un provvedimento di vietare l’asporto di bevande dopo le 18. Anche se c’è già una norma che impedisce gli assembramenti e di poter consumare cibi e bevande fuori dai locali, per strada, quella regola non viene rispettata dai più. Quindi, per limitare gli assembramenti e facilitare l’attività delle forze dell’ordine – ha concluso il sindaco di Bari – abbiamo imposto anche il divieto di asporto”.