Decarbonizzazione dei Trasporti: Verso una Neutralità Tecnologica

La questione della neutralità tecnologica è tornata al centro della discussione sulla transizione energetica, con un focus sul pragmatismo e sull’adozione di tutte le soluzioni disponibili per la decarbonizzazione dei trasporti. Questo è il messaggio principale emerso durante il convegno “Neutralità tecnologica: quali soluzioni?”, tenutosi a Roma e organizzato da NGV Italy, un consorzio dell’industria del trasporto legato a metano, biometano, idrogeno e carburanti a basse emissioni.

Gianni Murano, presidente di UNEM, ha evidenziato le limitazioni delle normative europee sui biocarburanti, che ostacolano gli investimenti a lungo termine e non sfruttano le potenzialità di sviluppo delle filiere nazionali. Secondo uno studio della Commissione Europea, la domanda di biocarburanti potrebbe raggiungere i 50 milioni di tonnellate entro il 2050, mentre la disponibilità di materie prime potrebbe essere tre volte superiore. Murano ha sottolineato che paesi come Stati Uniti e Brasile stanno avanzando in questo settore, mentre l’Europa appare stagnante.

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha confermato l’impegno del governo verso una transizione energetica basata su scelte tecnologiche diversificate, sottolineando l’importanza di una visione pragmatica. Ha annunciato un piano da 178 miliardi di euro per investimenti nella rete ferroviaria, considerati cruciali per la sostenibilità del trasporto.

Il convegno ha evidenziato la disponibilità dell’industria a investire in tecnologie alternative, a condizione che il quadro normativo sia equo. La sfida per la decarbonizzazione appare ora legata anche a questioni economiche e geopolitiche, ponendo l’Italia in una posizione di promozione della neutralità tecnologica a livello europeo.

