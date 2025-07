Decarbonizzazione a Taranto: Emiliano chiede chiarezza politica

Il dibattito politico sulla decarbonizzazione e il futuro del polo siderurgico di Taranto si intensifica. Al termine di un’audizione nella Commissione 9 del Senato, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha annunciato importanti sviluppi relativi alla trattativa in corso con il Governo.

Emiliano ha sottolineato due punti chiave: i tempi e le modalità di decarbonizzazione. È stato raggiunto un accordo preliminare per ridurre il termine di decarbonizzazione a otto anni con l’introduzione di forni DRI a riduzione diretta, oppure a sette anni con forni elettrici, che presentano però limitazioni in termini di capacità produttiva.

La questione della nave rigassificatrice è stata un altro tema centrale del confronto. Emiliano ha spiegato che per attuare i progetti di decarbonizzazione sono necessari consistenti approvvigionamenti di gas, che potrebbero pervenire attraverso il gasdotto Tap o da Viggiano in Basilicata. Ha rilevato una contraddizione nelle norme europee, secondo cui non si possono finanziare opere che coinvolgono combustibili fossili, evidenziando però che l’uso di gas come transizione per la decarbonizzazione dovrebbe giustificarne l’impiego.

Un ulteriore elemento emerso durante l’audizione è stato l’invito ai partiti di opposizione a chiarire la loro posizione in merito all’accordo con il Governo. Emiliano ha affermato che, sebbene la decisione finale spetti alla Regione e agli enti locali, è importante che le diverse forze politiche comunichino le loro opinioni, per evitare dissidi futuri.

In chiusura, il presidente ha ribadito la necessità di un accordo che contempli la continuità operativa della fabbrica, sottolineando che il progresso verso la decarbonizzazione è ora alla portata, importante per il benessere della comunità di Taranto.