Decadenza di Alessandra Todde: il tribunale dice no

Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, si avvicina alla decadenza dalla carica dopo che il Tribunale civile di Cagliari ha respinto il suo ricorso contro un’ordinanza del Collegio regionale di garanzia elettorale. Quest’ultima contestava irregolarità nelle spese elettorali della campagna per le regionali del 2024, in particolare la mancata apertura di un conto corrente dedicato e la nomina di un mandatario elettorale, due violazioni significative per la trasparenza.

La puntuale decisione spetta ora al Consiglio regionale, che potrà confermare o annullare la decadenza. Se confermata, la misura non solo comporterebbe la caduta di Todde come consigliera regionale, ma anche la possibile dissoluzione dell’intero Consiglio e la necessità di nuove elezioni.

Il tribunale ha stabilito che la competenza sulla decadenza è esclusiva del Consiglio regionale, e il rigetto del ricorso ha confermato la validità dell’ordinanza-ingiunzione. Tuttavia, le spese legali sono state compensate per la complessità del caso.

Todde ha annunciato che intende impugnare la sentenza, sostenendo che né la Corte dei Conti né la Procura di Cagliari hanno riscontrato irregolarità e ribadendo che le spese erano a carico del comitato e non personali. Mentre continua a dichiararsi legittima nel suo operato, le opposizioni chiedono le sue dimissioni immediate, considerandola ormai politicante e giuridicamente finita.

Il 9 luglio, la Corte Costituzionale si pronuncerà su un altro ricorso di Todde riguardante la legge nazionale nelle Regioni a statuto speciale, evento che potrebbe influenzare ulteriormente il suo futuro politico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it