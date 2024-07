Debutto di Woman’s World di Katy Perry: risultati delle prime 24 ore

A quattro anni dal suo ultimo progetto discografico ieri è finalmente tornata una tra le migliori popstar degli ultimi 20 anni. Katy Perry ha fatto il suo comeback con Woman’s World, ma non ha convinto proprio tutti. Il video musicale è ben fatto (Katy in questo è una garanzia), il pezzo è certamente radiofonico e orecchiabile, ma non è uno dei suoi migliori. Ma come ha reagito il pubblico a questo ritorno? Il debutto di Woman’s World è stato più che sufficiente con dei risultati discreti.

Il nuovo singolo della Perry ha totalizzato circa 3 milioni di stream su Spotify, diventando così il suo terzo miglior debutto sulla piattaforma musicale. Su Youtube c’è stata un’accoglienza tiepida, ma comunque più che accettabile, con poco più di 4 milioni di visualizzazioni. Come ogni comeback pop statunitense che si rispetti ci sono stati gli inevitabili paragoni con i lavori di altre colleghe e questa volta sono stati alcuni Little Monster a confrontare i numeri di Woman’s World con quelli di Stupid Love di Lady Gaga. Una cosa è certa: entrambi i singoli non sono tra i migliori di queste due regine.

Riassumendo la situazione: le prime 24 ore di Woman’s World sono andate abbastanza bene, ma…

youtube first 24 hours: stupid love (2020):

– 9.5 million views

– 685k likes

– 50k dislikes woman’s world (2024): – 3.5 million views

– 270k likes

– 160k dislikes

– 45M subscribers pic.twitter.com/b6oHkkhZkz — A Lady Gaga tem OSCAR (@mach223) July 12, 2024

.@katyperry’s “Woman’s World” did 2.9 MILLION streams in its first day of release on Spotify. — It’s her 3rd biggest debut. pic.twitter.com/Vl4lQqmeWh — KATY PERRY LEGION (@KPLegion) July 13, 2024

Il debutto di Woman’s World su Apple Music e iTunes: tutte le posizioni nelle prime 24 ore.

Apple Music.

#1 Brazil

#2 Iceland

#5 Algeria

#9 Lebanon

#19 Paraguay

#20 Argentina

#23 Costa Rica

#25 Kuwait

#27 Vietnam

#32 Panama

#32 Portugal

#32 Uruguay

#33 Singapore

#33 Tunisia

#34 Cambodia

#35 Philippines

#35 Saudi Arabia

#39 Peru

#42 Norway

#45 Bahrain

#48 Sweden

#49 Austria

#49 Nicaragua

#50 El Salvador

#51 Qatar

#51 Spain

#53 Malta

#54 Poland

#56 Netherlands

#56 Venezuela

#58 Ireland

#58 Myanmar

#62 Germany

#66 New Zealand

#72 Italy

#73 Serbia

#76 Mexico

#79 Cyprus

#81 Chile

#85 Finland

#85 Turkey

#87 Australia

#88 Denmark

#89 United Kingdom

#91 Oman

#94 Colombia

#104 Malaysia

#113 Belgium

#116 Switzerland

#173 Canada

iTunes.

#1 Argentina

#1 Armenia

#1 Bolivia

#1 Brazil

#1 Bulgaria

#1 Cambodia

#1 Chile

#1 Costa Rica

#1 Dominican Republic

#1 Ecuador

#1 Guatemala

#1 Honduras

#1 Italy

#1 Laos

#1 Malta

#1 Mexico

#1 Namibia

#1 Norway

#1 Panama

#1 Paraguay

#1 Peru

#1 Poland

#1 Slovenia

#2 Colombia

#2 France

#2 India

#2 Kazakhstan

#2 Portugal

#2 Singapore

#2 Spain

#2 Turkey

#2 Vietnam

#3 Denmark

#3 Finland

#3 Germany

#3 Israel

#3 Netherlands

#3 Sweden

#3 Ukraine

#4 Belgium

#4 United Kingdom

#5 Australia

#5 Philippines

#5 Switzerland

#6 New Zealand

#7 Indonesia

#7 South Africa

#8 Romania

#8 United States

#9 United Arab Emirates

#11 Austria

#11 Saudi Arabia

#12 Canada

#12 Hong Kong

#12 Nicaragua

#16 Thailand

#19 El Salvador

#20 Czech Republic

#20 Ireland

#23 Taiwan

#27 Azerbaijan

#40 Malaysia