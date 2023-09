Debutto di Myrta a Mediaset, video in diretta con due “novità clamorose”

Ieri sera c’è stato il vero debutto di Myrta Merlino a Mediaset. La conduttrice che arriva da La7 si è presentata al pubblico del biscione nella trasmissione di Giuseppe Brindisi, Zona Bianca, in onda su Rete 4. La giornalista ha parlato del nuovo Pomeriggio 5, di ‘clamorose novità’, notizie ‘straordinariamente importanti’ con cui aprirà la prima puntata, di un ‘meraviglioso studio caldo pieno di ospiti’ e del nuovo orario del suo programma pomeridiano, che da domani non partirà più alle 17:30, ma alle 16:55.

“Devo dire che questo è più che un benvenuto e un debutto, è un battesimo. La mia prima volta che si vede la mia faccia in diretta su queste reti. Tutto questo dopo un’estate di grandi notizie. Io devo dire che sono emozionatissima vi dico la verità. Ho due novità clamorose, qui sono in uno studio di una bellezza, caldo meraviglioso, con un pubblico bellissimo. Però c’è altro. Domani a un’ora ben precisa, 16:55. Io da domani vi aspetto tutti i giorni qui alle 16:55. Quindi anche questa è una grande novità.

Io quando non ho sentito “col cuore”…



“Credo sia alla base della scelta di Mediaset. Io avevo un background specifico: a La7 ho avuto modo di fare per anni un tv bellissima. Certo, era un mondo più piccolo ma molto omogeno e informato, cresciuto nel tempo anche grazie all’empatia, che ritengo sia un mio tratto caratteristi-co. Sono una persona sincera: come sono in video resto a telecamere spente. Questo mi ha fatto diventare per tante persone una sorta di amica informata. Se mi riuscisse una cosa simile anche ora, se passasse l’idea che accendi la tv e sei a casa di Myrta, ecco io credo sarebbe un obiettivo raggiunto”.