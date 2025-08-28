Debutto di Ardon in Serie A: emozioni e sfide in Italia

Ardon ha recentemente debuttato in Serie A e, dopo la partita, ha condiviso le sue emozioni con i giornalisti della RSI. Il centrocampista svizzero ha dichiarato che l’esperienza è stata molto diversa rispetto a quelle passate. Nonostante la sconfitta, ha espresso il suo orgoglio per aver giocato nel massimo campionato, aggiungendo di essere stato più emozionato durante la sua prima apparizione in Coppa Italia a San Siro. Ardon ha sottolineato l’importanza di crescere con ogni partita.

In un’altra intervista, Jashari ha raccontato le sue emozioni legate al trasferimento al Milan, un sogno d’infanzia realizzato dopo una lunga trattativa. Ha apprezzato la considerazione del club nei suoi confronti e ha promesso di ripagare la fiducia con buone prestazioni, esprimendo la sua felicità per essere parte di questa squadra.

Uno degli aspetti più significativi del suo percorso è la possibilità di giocare accanto a Luka Modric. Jashari ha descritto il privilegio di avere un compagno di tale calibro nel Milan, sottolineando che la sua presenza è un arricchimento quotidiano. Ha evidenziato l’importanza di poter osservare e apprendere dalle sue azioni sia in campo che fuori.

Il giovane centrocampista si è avvicinato al campionato italiano con umiltà e determinazione, mostrando grande voglia di imparare. Con l’affiancamento di leader come Modric, Jashari sembra avere tutte le potenzialità per crescere e affermarsi nel Milan.