Debutta il laptop da gaming griffato Mercedes

MSI e Mercedes-AMG hanno presentato un notebook realizzato in collaborazione e dedicato agli appassionati di sport motoristici. Realizzato in edizione limitata e in mostra in anteprima mondiale a Computex 2023, il notebook Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport è in grigio selenite, con il logo di Mercedes-AMG Motorsport sulla cover superiore e in altri parti del computer. Dotato di processori Intel Core i9 e NVIDIA RTX serie 40, Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport consente di giocare anche con i titoli di ultima generazione. Il display è un OLED 4K 16:10 ed è corredato da un pacchetto di accessori coordinati e contraddistinti dai marchi di entrambe le aziende, tra cui un mouse, un mousepad, un USB flash drive e una custodia. “Per noi il ‘luxury gaming’ non significa solo giocare alla grande”, ha affermato Eric Kuo, Executive Vice President & General Manager Notebook BU di MSI. “Significa anche rimanere stupiti dall’eccezionale qualità costruttiva e dal design ricercato di un notebook, che insieme trasmettono l’estetica del lusso”. Christoph Sagemüller, Head of Mercedes-AMG Motorsport, ha commentato: “Era fondamentale per noi trovare un partner che condividesse i nostri valori e le nostre ambizioni. MSI, un marchio leader nel settore della tecnologia e del gaming, si è dimostrato essere il partner perfetto, anche in virtù del loro impegno per l’innovazione e la loro passione per i prodotti ad elevate performance”. Il notebook Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport sarà in vendita anche in Italia a partire dal mese di settembre 2023, il prezzo non è stato ancora annunciato.