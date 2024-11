Deborah Vanini: Una Madre Eroica che Sacrifica la Vita per Salvare la Figlia

Rinunciare alle cure per il tumore al quarto stadio per garantire la nascita della figlia: è la commovente storia di Deborah Vanini, 38 anni, che ha affrontato una scelta straziante. La notizia della gravidanza e la diagnosi di cancro al quarto stadio sono arrivate simultaneamente e Deborah ha subito deciso di mettere al primo posto la vita della sua bambina. La bimba è nata a settembre e Deborah ha potuto trascorrere con lei due mesi preziosi prima di confrontarsi con la sua imminente fine. Il suo funerale si terrà il 26 novembre a Como, la sua città natale.

Deborah considerava la sua vita perfetta fino a quando non ha ricevuto la notizia che ha cambiato tutto. In un post sui social ha descritto la gioia per la gravidanza e il dolore per una sfida che sembrava insuperabile. La diagnosi del cancro ha rappresentato un bivio drammatico e, nonostante il rischio per la sua vita, Deborah ha scelto di portare avanti la gravidanza. Il supporto del team medico dell’ospedale Niguarda è stato fondamentale nel percorso che ha intrapreso. Nonostante le difficoltà, Deborah ha voluto condividere la sua esperienza con speranza, trovando sempre un motivo per sorridere e valorizzare la vita.

La nascita della sua bambina non è stata semplice. Deborah ha affrontato complicazioni durante il parto, tra cui una tromboembolia polmonare. Ha vissuto momenti di grande apprensione, domandandosi se sarebbe sopravvissuta per vedere crescere la figlia. Fortunatamente, entrambe sono sopravvissute, regalando così a Deborah due mesi di amore intenso. In uno dei suoi post ha descritto come la sua bambina le abbia “salvato la vita”, testimoniando la forza del legame tra madre e figlia.

Il sacrificio di Deborah è un esempio straordinario di amore materno. Ha mostrato un coraggio incredibile e una grande positività, anche di fronte all’inevitabile. Ha spinto chi la circondava a riflettere e a mettere in prospettiva le proprie lamentele quotidiane. La sua storia, scritta con emozione e autenticità, rimarrà nel cuore di chi l’ha conosciuta e ha seguito il suo percorso.