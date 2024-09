Deborah Lettieri: Scopriamo la nuova e controversa professoressa di Amici

Deborah Gloria Lettieri, ballerina classe 1983, debutta oggi come nuova insegnante di danza nel talent show “Amici”, subentrando a Raimondo Todaro. La sua carriera nel mondo dello spettacolo non è una novità; nel 2018 è stata giudice del programma “Dance Dance Dance” su Fox Live, dove ha mostrato competenza e severità. Laureata in scienze motorie all’Università di Parma e formata presso la Jazz Dance Studio, Lettieri ha anche vissuto un periodo a New York prima di tornare in Italia. La sua carriera ha preso il volo nel 2012, quando è stata selezionata per il prestigioso “Crazy Horse” di Parigi, dove ha lavorato con artisti di fama come Dita von Teese e Viktoria Modesta, guadagnandosi il soprannome di “Gloria di Parma”.

L’ingresso nel “Crazy Horse” è avvenuto dopo un rigoroso provino, un’esperienza che ha descritto senza traumi, ma come un gioco di seduzione. In una precedente intervista, aveva spiegato che le esibizioni includevano sempre un numero di nudo integrale, ma ciò non le ha mai creato disagio. Ha invece sottolineato il rigore tecnico richiesto e il grande impegno nella preparazione. La filosofia del locale prevede un’estetica ben definita, con requisiti fisici precisi per le ballerine, necessaria per mantenere un’immagine uniforme sul palco.

Nata e cresciuta a Parma, Deborah ha sempre avuto la passione per la danza. La sua formazione, unita a una dedizione totale alla disciplina, le ha permesso di emergere in un settore altamente competitivo. È anche conosciuta per il suo riserbo riguardo alla vita privata, preferendo mantenere un’immagine legata alla sua carriera artistica.

Oltre alla sua esperienza come ballerina, Deborah Lettieri ha anche curato le coreografie per il musical “Fame” nel 2019, e si prepara ora ad affrontare la sfida di insegnare e giudicare all’interno di “Amici 24”. Con la sua esperienza e la sua capacità di far emergere il talento altrui, si prospetta un ruolo significativo nel talent show, portando con sé una visione unica basata sulla disciplina e sulla passione per l’arte della danza.