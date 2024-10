Deborah Lettieri e Alessandra Celentano si stuzzicano sui social

Tra tradimenti e tensioni tra insegnanti, la nuova edizione di “Amici” sta assomigliando a una soap opera. La polemica è scoppiata tra due maestre di danza, Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. La Celentano ha convocato le ballerine, dando loro voti anche per le prestazioni di alunne di altri professori. Quando la Lettieri ha scoperto questa situazione, ha reagito in modo negativo, sottolineando che ogni insegnante lavora secondo le proprie regole. Ha quindi assegnato un compito simile a tutte le ballerine, stilando una classifica e assegnando voti, per dimostrare che i risultati possono cambiare a seconda di come si affrontano le situazioni.

La Celentano ha reagito con rabbia, dichiarando che i voti assegnati dalla collega erano falsi e difendendo la propria verifica come necessaria per mettere alla prova le ragazze. Non ha esitato a definirsi “il guru della danza”. La tensione tra le due insegnanti si è intensificata e lo scontro non è rimasto limitato alle aule di danza; si è esteso ai social media. La Celentano ha postato su Instagram affermando che chi è onesto e competente ha sempre ragione. La Lettieri, a sua volta, ha risposto con una citazione di Nietzsche, suggerendo che il suo modo di utilizzare i numeri contava più che il giudizio altrui.

Le due coreografe non sembrano intenzionate a fermarsi qui, poiché le anticipazioni rivelano che il conflitto continuerà nella prossima puntata di “Amici”. Questo scontro, carico di rivalità professionale e personale, ha catturato l’attenzione dei fan e ha generato discussioni sia all’interno che all’esterno della scuola di danza. La situazione continua a svilupparsi, promettendo momenti di grande tensione e drama, e il pubblico si prepara a seguire l’evolversi di questa controversia.

In sostanza, la rivalità tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri sta dominando l’attenzione in questa edizione di “Amici”, creando un’atmosfera di competizione accesa e divertimento per i telespettatori, che attendono con ansia il prossimo capitolo di questo conflitto.