Deborah Lettieri e Alessandra Celentano litigano: “Vattene se non ti piace”

Ieri sera ad Amici 24, Alessandra Celentano ha criticato duramente Francesca, allieva di Deborah Lettieri, chiedendole di sfidare la sua allieva Chiara. Celentano ha affermato che Francesca è peggiorata e le ha consigliato di concentrarsi nello studio della danza classica, sottolineando la sua mancanza di tecnica e il suo confronto negativo con Chiara, che invece dimostra coraggio e dignità nelle sfide.

Il commento di Celentano ha scatenato una reazione da parte di Deborah Lettieri, che ha difeso Francesca, contestando il modo diretto e severo della collega nell’esprimere le critiche. Lettieri ha espresso preoccupazione per l’effetto negativo che le parole di Celentano potrebbero avere sulla crescita e sulla motivazione degli allievi, sostenendo che un approccio più empatico è necessario.

Alessandra si è difesa sostenendo che Amici è un programma che richiede rigore e che lei non intende essere pietosa. Ha accusato Lettieri di assecondare i “piagnistei” di Francesca invece di aiutarla a sviluppare il suo carattere. Celentano ha ribadito che il programma ha sempre sostenuto critiche forti e che nessuno è mai rimasto seriamente danneggiato da esse.

La situazione è diventata più tesa quando Lettieri ha messo in discussione gli applausi ricevuti dalla Celentano, chiedendo al pubblico se avrebbero voluto essere al posto di Francesca. La discussione ha messo in luce le differenze di approccio educativo tra le due maestre e il loro impegno per il progresso dei rispettivi allievi, creando un momento di intensa rivalità.