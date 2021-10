Deborah Johnson è un’artista afrodiscendente che sta partecipando a Tale e Quale Show e nell’ultima puntata ha imitato per la prima volta un’artista dalla carnagione chiara. E non un’artista qualsiasi, ma proprio Dori Ghezzi, che negli anni ’70 ha inciso la celebre Un Corpo E Un’Anima con Wess, padre di Deborah Johnson.

Grazie ai potenti mezzi della Rai (!) Deborah, nei panni di Dori, ha così duettato con suo padre, scomparso a soli 60 anni in seguito a delle complicanze dovute all’asma.

“Io mi padre lo sogno spesso e per questo mi sento fortunata, non tutti riescono a sognare i loro genitori che non ci sono più. Lui c’è sempre per me. E’ morto negli Stati Uniti, a New York, era a fare un concerto lì. Mi manca tanto”.