Deborah Iurato irriconoscibile dai tempi di Amici: com’è cambiata e cosa fa

Sono passati dieci anni da quando Deborah Iurato si è presentata alla corte di Maria De Filippi. Il percorso della ragazza ad Amici è stato particolare, fatto anche di diete (sì, è successo davvero) ed esibizioni sulle scale, volute da Grazia Di Michele, ma si è concluso con la sua vittoria sui Dear Jack e Vincenzo Durevole. Nel 2016 la 33enne ha partecipato al Festival di Sanremo e pochi mesi dopo anche a Tale e Quale Show, che ha anche vinto.

Negli ultimi tre anni Deborah Iurato ha continuato a cantare e ha anche pubblicato tre singoli: Ma cosa vuoi?, Voglia di gridare e Out of Space. L’artista è anche molto attiva sui social e dai suoi profili su Instagram e TikTok è evidente l’enorme cambiamento di stile avuto negli ultimi anni. Look stravolto e una nuova immagine,

Deborah Iurato, il ricordo di Amici a 10 anni dalla sua vittoria.

“Oggi, 27 maggio 2024, è un giorno davvero speciale! Sono passati 10 anni dalla mia vittoria ad Amici. In questi dieci anni, ho vissuto esperienze che non avrei mai potuto immaginare. Ho avuto l’opportunità di crescere come artista e come persona, e lo devo soprattutto a voi. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili… sorrisi, abbracci, lacrime, e tanta, tanta musica. Ogni mio passo è stato accompagnato dal vostro sostegno e dal vostro affetto, e per questo vi sarò sempre grata.

Ricordo ancora l’emozione di quel palco, le luci, gli applausi, e i sogni che piano piano diventavano realtà. Ma la cosa più bella è stata condividere tutto questo con voi. Siete stati la mia forza, il mio conforto nei momenti difficili, la mia gioia nei momenti di successo. Abbiamo riso insieme, pianto insieme, e soprattutto, abbiamo creato ricordi che dureranno per sempre. Questi dieci anni sono stati pieni di sfide, ma anche di immense soddisfazioni. Ogni sorriso, ogni abbraccio, ogni nota cantata mi ha reso la persona che sono oggi e guardando indietro, non posso fare a meno di sentirmi profondamente grata per ogni singolo istante. Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che continuano a credere in me e nella mia musica. Il vostro supporto mi spinge a dare sempre il meglio di me. Grazie a voi, ho la fortuna di vivere il mio sogno ogni giorno. Vi voglio bene e spero di continuare a regalarvi emozioni ancora per molti, molti anni. Grazie di tutto”.