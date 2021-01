Aveva lanciato un appello per poter raggiungere gli Stati Uniti e sottoporsi a una terapia salvavita nonostante il blocco dei voli intercontinentali. Oggi Deborah Iori è partita con un volo privato dall’aeroporto di Malpensa, destinazione Dallas, dove c’è un centro in grado di fornirle le cure necessarie. A dare la buona notizia è Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia della Lombardia. “Grazie all’impegno di Regione e Ats è stato possibile organizzare questo prezioso viaggio per Deborah, la quale soffre di una forma di mitocondriopatia e per via del blocco dei voli intercontinentali diretti dovuto alla pandemia, non avrebbe potuto raggiungere il centro negli Stati Uniti in tempi brevi”.

Deborah Iori, 44enne di Sangiano, in provincia di Varese, era già stata ricoverata all’Enviromental Health Center di Dallas lo scorso marzo, all’inizio della pandemia, grazie a un volo speciale dell’Aeronautica Militare e il viaggio doveva appunto ripetersi quest’anno, con la data fissata proprio oggi. Ma alcuni giorni fa aveva lanciato un appello sostenuta anche dall’associazione Luca Coscioni, spiegando che alla sua richiesta l’Azienda Sanitaria aveva risposto di usare un volo normale, cosa impossibile considerando le condizioni necessarie per il suo volo (necessità di corretta refrigerazione di farmaci salvavita per molte ore, impossibilità di trasportare alcune terapie specifiche, necessità di ossigenoterapia e alimentazione speciale, mancanza di assistenza sanitaria in caso di emergenza, e ovviamente alto rischio di contagio da coronavirus).

Un appello che ha portato all’intervento diretto della Regione che è riuscita a trovare una soluzione.