Debora Villa contro Arisa: “Non girare la frittata, la Meloni è fascista”

Dopo la polemica scoppiata in seguito alle sue dichiarazioni su Giorgia Meloni, Arisa ha deciso di non andare ai Pride di Milano e Roma. In merito alle parole della cantante è intervenuta Debora Villa, che in appena un minuto è andata dritta al punto. L’attrice in una serie di storie Instagram ha detto che Arisa ha rigirato la frittata e che la destra italiana non ha opinioni divergenti sui diritti, ma che è fascista e non aperta a nessun confronto.

Debora Villa su Arisa: “Non rivoltare la frittata dicendo che la comunità LGBT non è accogliente”.

“Buongiorno a tutti ragazzi. Di solito non faccio questi video, non rispondo a nessuno, non creo polemiche e zizzanie e queste cosa qui. Però penso che si stia un po’ esagerando. Mi riferisco al discordo del Pride e di Arisa. La pensi in maniera diversa? Va benissimo così. Però addirittura rivoltare la frittata e dire alla comunità LGBT che non è accogliente e condanna chi la pensa diversamente, mi sembra un filino eccessivo. Perché qui non si sta parlando di opinioni divergenti, si sta parlando che la destra e la signora Meloni, che tu definisci ‘una mamma severa che è spaventata’, è fascista fondamentalmente. – ha continuato Debora Villa – Quindi non solo denigra e discrimina la comunità tutta e anche le donne… mentalità proprio super aperta, ma parte di quei movimenti di pensiero col suo amico Orban (il Primo Ministro ungherese) e quant’altri, che non solo denigrano e discriminano, ma volendo picchiano e vogliono criminalizzare le persone che fanno parte di questa comunità. Però non possiamo dirglielo perché sennò si offendono, perché sennò non siamo aperti di mentalità e siamo in contraddizione con noi stessi. Arisa eh dai su”.