Debolezza Economica a Breve Termine, Ma Segnali di Ripresa Restano

La Bce ha abbassato il tasso di interesse di riferimento dello 0,25%, portandolo al 2,75% dal 3%. Tale decisione, prevista, comporta anche la riduzione dei tassi sui depositi presso la banca centrale e sulle operazioni di rifinanziamento. La presidente Christine Lagarde ha dichiarato che l’economia è in stagnazione e rimarrà debole nel breve termine, con un settore manifatturiero in contrazione, mentre i servizi crescono, ma la fiducia dei consumatori sta diminuendo e la spesa delle famiglie è ferma. Nonostante il contesto difficile, esistono ancora condizioni favorevoli per una ripresa.

Lagarde ha sottolineato che le recenti riduzioni dei tassi rendono meno onerosi i nuovi prestiti, sebbene le condizioni di finanziamento rimangano rigide a causa della politica monetaria restrittiva. Alcuni prestiti esistenti sono rinnovati a tassi più elevati. Inoltre, ha chiarito che non ci sono piani predeterminati per futuri tagli dei tassi, e l’eventualità di una riduzione di 50 punti base non è stata discussa.

In merito ai crypto asset, Lagarde ha affermato che il Bitcoin non farà parte delle riserve delle banche centrali europee, mantenendo una posizione critica verso questi strumenti. Ha evidenziato l’importanza che le riserve siano liquide e sicure.

La Bce ha osservato che l’economia dell’area euro affronta ancora sfide, ma prevede che l’aumento dei redditi reali e la diminuzione degli effetti della politica monetaria restrittiva possano sostenere una crescita della domanda nel tempo. Il processo disinflazionistico è in corso, con attese di inflation stabile intorno al 2%, nonostante l’inflazione interna rimanga elevata.