Debito Usa: come Trump evita crisi senza sacrifici elettorali

Negli Stati Uniti, la questione del debito pubblico sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Sotto la guida dell’attuale amministrazione Trump, emerge un’analisi della crescente vulnerabilità economica del Paese, segnata da un debito pubblico in continua espansione.

Dalla fine del mandato di Bill Clinton nel 2001, il governo federale ha vissuto un cambiamento radicale, passando da un surplus a deficit sempre più gravosi. Questa realtà si è sviluppata attraverso una serie di eventi significativi, come la crisi delle dot-com e gli attacchi terroristici dell’11 settembre, seguiti dai costi delle guerre in Iraq e Afghanistan. Le politiche fiscali di George W. Bush, accompagnate da ulteriori tagli impositivi durante la presidenza Trump e i pesanti oneri derivati dalla pandemia di Covid, hanno contribuito a un deterioramento costante della situazione economica.

La storia recente ha dimostrato che ogni crisi genera debiti enormi, senza che i successivi tentativi di risanamento riescano mai a riportare i conti pubblici alla salute pregressa. In questo contesto, diventa sempre più difficile trovare un accordo bipartisan per affrontare questa problematica. La mancanza di un consenso su tali questioni finanziarie ha portato a uno scenario in cui le tensioni sociali ed economiche si riflettono nel bilancio statale.

Oggi, il debito pubblico americano rappresenta quasi due terzi di quello totale a livello globale, con 37 mila miliardi di dollari a fronte di 59 mila miliardi complessivi. Nell’imminente futuro, una porzione significativa dei nuovi deficit globali sarà coperta da titoli del Tesoro statunitensi. Tuttavia, l’amministrazione Trump si confronta con una sfida complessa: evitare una crisi del debito senza imporre ulteriori sacrifici agli elettori e agli interessi in gioco.