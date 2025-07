Debito globale in crescita: quali rischi per l’economia?

Negli ultimi anni, il debito globale ha subito un incremento significativo, arrivando a superare i 325 trilioni di dollari. Questo aumento, dovuto principalmente agli stimoli economici post-pandemia, solleva interrogativi sulla sostenibilità del debito sovrano e sul rischio che i governi non riescano a onorare i propri impegni finanziari.

La settimana scorsa ha visto in primo piano la scadenza del 9 luglio e l’invio di lettere da parte dell’amministrazione statunitense riguardanti nuovi dazi commerciali. In Asia, la Cina ha riportato dati economici che indicano un’inflazione stagnante (+0,1% a giugno) e un significativo calo dei prezzi alla produzione (-3,6% anno su anno), avvicinandosi a una possibile deflazione. Tale situazione potrebbe portare a un temporaneo aumento del potere d’acquisto e competitività, ma è minacciata dalla debolezza della domanda interna.

Sul fronte europeo, gli indici di mercato italiani hanno mostrato risultati positivi, con l’FTSE MIB in crescita dell’1,15% e il FTSE Italia STAR dello 0,16%. Le microcaps, in attesa di un fondo da un miliardo di euro promosso da CDP, hanno registrato incrementi moderati. Tra le performance settimanali, Buzzi ha visto il suo valore crescere del 12,38% grazie a previsioni rialziste da parte di Morgan Stanley. Al contrario, Iveco ha subito un calo del 6,63% a causa di notizie relative a offerte per la sua divisione difesa.

Rimanere vigili su indicatori economici chiave sarà cruciale per gli investitori, mentre le banche centrali e i governi si preparano ad affrontare le sfide legate a un debito sovrano crescente e a una crescita economica incerta.