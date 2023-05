Deal Source Italia acquisisce Stalam con il supporto di Banca Ifis

– Un club deal di investitori privati organizzato da Deal Source Italia ha perfezionato in partnership con il management della società l’acquisizione del 100% del capitale di Stalam dal fondo IdeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR.

Fondata a Vicenza nel 1978, Stalam è azienda leader a livello mondiale nello sviluppo, progettazione e realizzazione di apparecchiature a radiofrequenza RF per l’essiccazione e il trattamento termico di materie prime, semilavorati e prodotti industriali finiti.

Nel corso degli anni l’azienda ha diversificato i settori di applicazione dei propri macchinari ampliando la gamma per il comparto tessile essiccatoi per fibre, filati, tessuti e tessile-tecnico essiccatoi per fibre di vetro, schiume di lattice, feltri, etc. sviluppando poi soluzioni specifiche per il settore alimentare, in cui la tecnologia a radiofrequenza è utilizzata per lo scongelamento rapido di carne, prodotti ittici e ortofrutticoli, per la pastorizzazione di prodotti liquidi e solidi, sia in linea che dopo il confezionamento, per la disinfestazione e sanitizzazione di frutta secca, granaglie, cereali etc. e per il controllo del grado di umidità finale dei prodotti da forno dopo la cottura nei forni tradizionali.

Inoltre, grazie alla continua attività di ricerca e sviluppo, Stalam è cresciuta anche nel settore della farmacosmesi e nutriceutica ad esempio sanificazione di erbe officinali, denaturazione dei mangimi animali.

Stalam opera attraverso 4 stabilimenti tra l’Italia e la Cina, impiega 120 persone e dispone di una rete di oltre 70 agenti e distributori e 19 centri di assistenza nel mondo. Nel 2022 il gruppo Stalam ha raggiunto a livello consolidato un fatturato di circa 23 milioni di euro.

Stalam è stata acquisita da Dea Capital Alternative Funds nel 2016 attraverso un’operazione di management buyout ed era l’ultima partecipazione nel portafoglio del fondo IdeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile.

Deal Source Italia affiancherà Stalam in un’ulteriore fase di espansione, sostenendola nelle attività di sviluppo organizzativo e di crescita anche per linee esterne.

Giuliano Palazzo e Andrea Valenti, rispettivamente Managing Director e Investment Director di DeA Capital Alternative Funds: “Siamo molto contenti del percorso di crescita fatto insieme a Stalam dal 2016 e di aver contribuito a consolidare la leadership mondiale e la diversificazione settoriale mantenendo una forte attenzione all’innovazione tecnologica”.

Sergio Buonanno, co-fondatore di Deal Source Italia e nuovo Presidente di Stalam con deleghe allo sviluppo: “Conosciamo e apprezziamo da tempo la società e il suo management. A dispetto dell’ottimo percorso già fatto con DeA Capital siamo convinti che ci siano ancora ampi spazi di crescita e di diversificazione da cogliere per creare valore per i nostri investitori, alcuni dei quali ci affiancheranno nel definire lo sviluppo strategico del gruppo”.

Daniela Ingrosso, co-fondatrice di Deal Source e già amministratore di Stalam da alcuni anni ha aggiunto: “Contiamo di replicare con Stalam lo stesso approccio virtuoso che Deal Source ha già sperimentato con Pietribiasi, fatto di chiarezza di obiettivi, disciplina gestionale, allineamento di interessi e assiduo confronto e dialogo con il management per un costante miglioramento dei risultati aziendali”.

Enrico Zanetti, amministratore delegato e azionista di Stalam, che continuerà a guidare l’azienda rimanendone anche azionista, ha dichiarato: “Sono lieto di intraprendere questa nuova avventura imprenditoriale potendo contare su un management team competente e coeso, nonché su investitori con obiettivi chiari e perfettamente allineati sul potenziale di sviluppo che la nostra azienda e la nostra tecnologia sono in grado di esprimere al meglio e su Unicredit, che si è dimostrato un partner di assoluta affidabilità e flessibilità”.

DeA Capital e gli altri azionisti di Stalam hanno ricevuto l’assistenza di Fineurop Soditic in qualità di advisor finanziario esclusivo, dello studio legale Ashurst e di Pwc per la parte contabile.

Deal Source Italia è una società di advisory creata da Sergio Buonanno e Daniela Ingrosso, focalizzata su operazioni di buy-out di PMI industriali in forma di club deal e sostenuta da un gruppo stabile di investitori tra cui Banca Ifis.

Deal Source Italia è stata assistita da DWF legal due diligence, da Pavia & Ansaldo assistenza legale e tax due diligence, da Spada Partners financial due diligence e da ERM ESG due diligence.

L’operazione è stata supportata da UniCredit, intervenuta con una linea di finanziamento da 11 milioni di euro che, insieme al capitale apportato dal club deal e dai manager di Stalam, ha consentito di completare l’acquisizione. UniCredit si è avvalsa dello studio legale Orrick per la predisposizione della documentazione finanziaria.