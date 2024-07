Deadpool, il film sbanca al botteghino ma Dogpool è la protagonista

Lei è Dogpool, la cagnolina protagonista nel nuovo film Marvel “Deadpool & Wolverine”, come si chiama realmente e qual’è la sua razza.

Dogpool ha generato molta simpatia tra gli spettatori del nuovo film Marvel da poco uscito in sala. A poco più di una settimana dall’esordio italiano sul grande schermo le curiosità sul suo conto sembrano aumentare e – di tutta risposta – le prime informazioni sul suo conto hanno iniziato ad arrivare con immediatezza, grazie anche al profilo IG appositamente dedicato alla cagnolina.

Dogpool, alcune curiosità sulla cagnolina nel nuovo film di Deapool

La homepage di @dogpool (il profilo Instagram che ha raggruppato in queste settimane i suo contenuti per fornire quante più informazioni possibili ai fan dell’omonima cagnolina) ha già superato la soglia dei 500mila follower, con un totale di 165 pubblicazioni.

Quel per il momento sappiamo di Dogpool è che è una cagnolina di razza mista. La Mixed Breed o Pugese – secondo alcune fonti attendibili intervenute anche sul suo profilo ufficiale su IG – sarebbe un incrocio tra un Carlino e Cane crestato cinese.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Spiderman adotta una gallina: è Tom

Pur trattandosi di un incrocio apparentemente fuori dal comune, in realtà questa combinazione di razze sarebbe piuttosto frequente, specialmente oltreoceano, un po’ come accade in Australia per il Labradoodle.

Dogpool, la cagnolina di Deadpool si chiama Peggy

Tra le ulteriori curiosità scoperte in questi giorni sulla cagnolina di Deadpool si è appreso quale sia il suo vero nome lontano dalla finzione. Dopo l’apparizione e lo svelamento di un Golden Retriever nei panni di Tony Stark (o Iron Man) anche Dogpool avrebbe svelato la sua vera identità.

Il nome di Dogpool nella realtà é Peggy. La cagnolina di Deadpool, fuori dalla finzione, vive – con la sua famiglia – in Inghilterra. Più precisamente nell’East Yorkshire, in quel di Leven. L’apparizione della cagnolina Dogpool (alias Peggy) pare sia molto differente da quella rappresentata – fino all’uscita in sala – nei fumetti di Deadpool. Questo cambiamento si sarebbe manifestato inoltre non tanto nel suo aspetto fisico, quanto nel suo temperamento.

Difatti – stando al parere di molti spettatori – sembra davvero che la tipica dolcezza della cagnolina, nei fumetti, si sarebbe trasformata in furiosa iperattività nell’ultima pellicola firmata dal “Marvel Cinematic Universe”.