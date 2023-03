Dead Island 2, nuovo trailer esteso per la carneficina zombi

A meno di due mesi all’uscita di Dead Island 2 su PC e console Dambuster Studios e Deep Silver hanno svelato un nuovo trailer del gioco che permette di dare uno sguardo approfondito al gameplay e all’azione presente nelle battute iniziali del titolo, ambientate a Bel Air, Los Angeles. Equipaggiata con una serie di armi, ognuna con il proprio stile di combattimento e opportunità di potenziamento, la cacciatrice Dani incontra gli zombi Standard (Camminatore, Barcollante, Corridore), Varianti (Camminatore granatiere) e Alfa (Zombie Iper Mutati), tutti con poteri e comportamenti unici. Originaria della County Cork in Irlanda, Dani è tenace ma equilibrata un’esclusiva caratteristica da slayer che ben si adatta a uno stile di combattimento agile.

I giocatori potranno anche combinare un potente set di Schede Abilità, per migliorare le loro abilità e adattarle al loro stile di gioco, assistendo Dani mentre si fa strada nella prima parte del gioco. La tecnologia di smembramento di Dambuster Studios, nota come FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids), significa che frantumare ossa, affettare zombi e sciogliere la carne sarò reso in modo iper realistico nel gioco. Nei panni di un infetto slayer, ma in qualche modo immune, sarà possibile capire cosa succede quando i cacciatori attivano il loro DNA corrotto per utilizzare la modalità Furia. Dead Island 2 uscirà il 21 aprile 2023 su PS4, PS5, PC, Xbox Series X, Xbox One.