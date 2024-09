De Sanctis riconfermato presidente della Federazione italiana bocce

Il presidente Marco Giunio De Sanctis è stato rieletto alla guida della Federazione Italiana Bocce (Fib) con il 64,98% dei voti durante l’Assemblea Nazionale Elettiva che si è svolta al Grand Hotel Excelsior di Chianciano Terme, in provincia di Siena. La partecipazione è stata alta, con il 71,94% dei delegati aventi diritto presenti, per un totale di 259 su 360. Il nuovo Consiglio federale è composto da Roberto Favre, Francesco Del Vecchio, Lorenzo Della Bella, Corrado Tecchi, Marco Ziraldo, Claudio Vittino e Orietta Calonego. Non sono stati eletti Moreno Rosati e Alessandro Bianchi. Lorenzo Cingolo è stato riconfermato alla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

De Sanctis ha espresso la sua delusione per le 89 schede bianche ricevute, evidenziando la sua aspettativa di un maggiore supporto per il lavoro svolto negli anni passati. Ha anche manifestato rammarico per la perdita del vice-presidente vicario, Moreno Rosati, dal punto di vista umano e professionale. Tuttavia, ha affermato di essere pronto a collaborare con i nuovi consiglieri e a ricompattare la squadra, promettendo di portare avanti iniziative per il bene del movimento sportivo delle bocce. Ha sottolineato l’importanza di lavorare per restituire unità e stabilità alla Federazione.

Durante il primo Consiglio Federale del mandato 2025-2028, convocato al termine dell’Assemblea, De Sanctis ha augurato buon lavoro ai neo-consiglieri, rimarcando gli obiettivi del programma elettorale. Sono stati nominati i due vice-presidenti: Roberto Favre (vicario) e Riccarda Ambrosi, oltre a confermare Riccardo Milana come Segretario Generale e Paola Valli come vice-Segretaria Generale. Il Consiglio ha anche nominato tre coordinatori di area: Francesco Furlani per il Nord Est, Vincenzo Santucci per il Centro e Antonio Barbato per il Sud.

De Sanctis ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza di diffondere una nuova cultura sportiva tra gli affiliati e i tesserati della Federazione, tenendo conto delle dinamiche del mondo sportivo nazionale e internazionale. La rinnovata squadra avrà il compito di lavorare per il futuro e il progresso della disciplina delle bocce in Italia.