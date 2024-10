De Rossi torna alla Roma? Le condizioni e le altre ipotesi per l’AS Roma

La rottura tra Ivan Juric e i giocatori della Roma è ormai ritenuta insanabile, soprattutto dopo la sconfitta con la Fiorentina e le dichiarazioni del capitano Lorenzo Pellegrini. Le notizie emerse dagli spogliatoi evidenziano una situazione critica, chiaramente percepita anche dai proprietari Dan e Ryan Friedkin. Secondo fonti vicine all’Adnkronos, il ritorno di Daniele De Rossi sembra la soluzione più percorribile. I contatti recenti sarebbero finalizzati a creare condizioni favorevoli per riprendere il progetto interrotto il 18 settembre, con garanzie certe.

Si prevede una rapida svolta tecnica, che potrebbe includere l’inserimento di un nuovo direttore tecnico, figura necessaria per ricostruire un ambiente in crisi da settimane. Claudio Ranieri è un nome ben visto dalla tifoseria e dallo stesso De Rossi, diventando un candidato ideale.

Tuttavia, se il dialogo tra la proprietà americana e De Rossi non dovesse portare ai risultati sperati, si prende in considerazione l’ipotesi di ingaggiare un terzo allenatore. Questa opzione comporterebbe una valutazione anche economica, poiché assumere un nuovo tecnico con un contratto a lungo termine potrebbe risultare costoso, considerando che Juric è già presente a bilancio. L’alternativa di un altro traghettatore espone inoltre al rischio di trascinare la stagione in un clima di contestazione, con effetti negativi sui risultati.

I tempi per prendere decisioni si stanno facendo stretti, vista la presenza di impegni ravvicinati in campionato giovedì e domenica. La crisi tecnica e ambientale della squadra richiede interventi immediati per evitare il deterioramento della situazione. Con un calendario serrato e la necessità di risultati positivi, è fondamentale agire tempestivamente prima che la situazione diventi insostenibile. L’attesa di nuove decisioni è alta, ma il margine d’azione è limitato.

In sintesi, la Roma si trova di fronte a una crisi profonda che deve affrontare con urgenza per evitare ulteriori problematiche e risollevare le sorti della stagione.