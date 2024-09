De Rossi sotto assedio, la panchina della Roma è rovente: Allegri a 6,00 su Sisal.it

La situazione della Roma è critico dopo l’inizio della Serie A, con solo tre punti ottenuti in quattro partite, nonostante un mercato estivo significativo. Daniele De Rossi, alla sua prima stagione da allenatore, non è riuscito a conseguire la vittoria in campionato, affrontando squadre come Cagliari, Empoli e Genoa, con l’eccezione della Juventus. Gli esperti vedono ora un’uscita di De Rossi come una possibilità concreta, con le quote che, inizialmente a 6,00 dopo la partita con la Juventus, sono scese a 3,00. L’attenzione è ora rivolta a possibili sostituti.

Tra i nomi più discussi c’è Max Allegri, ex allenatore di Juventus e Milan, che potrebbe finalmente approdare sulla panchina della Roma, con una quota di 6,00. Allegri è stato accostato alla Roma in diverse occasioni in passato. Un’altra opzione è Maurizio Sarri, attualmente senza squadra dopo aver lasciato la Lazio, il cui trasferimento alla Roma, in quota a 9,00, riproporrebbe un precedente storico: nel 1997, Zdenek Zeman, esonerato dalla Lazio, passò alla Roma.

Anche Ivan Juric è un candidato interessante, quotato a 16,00, in cerca di una nuova avventura dopo la sua esperienza con il Torino. Più indietro, con quote di 20,00 ci sono Stefano Pioli e Claudio Ranieri, un ex romanista. Ranieri ha affermato di voler lasciare, ma una chiamata da Trigoria potrebbe farlo ripensare, rendendo il suo ritorno particolarmente intrigante, con una quota di 25,00.

La situazione è quindi molto instabile, e il futuro di De Rossi è messo in discussione. La pressione aumenta, e la Roma ha bisogno di risultati per rilanciarsi e convincere i tifosi. La prossima partita sarà cruciale per cercare di invertire la tendenza e risollevare le sorti della squadra giallorossa, mentre i nomi sul mercato delle panchine continuano a circolare. Roma deve agire rapidamente se intende tornare a competere ai vertici della Serie A e non rischiare di trovarsi in una crisi ancora più profonda.