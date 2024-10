De Rossi può tornare sulla panchina della Roma?

Quando le cose vanno male, la prima reazione può essere quella di voler tornare indietro, come se si potesse “riavvolgere il nastro”. Questo è probabilmente ciò che stanno vivendo Dan e Ryan Friedkin, proprietari americani della Roma. I tifosi iniziano a chiedersi se ci siano speranze per un ritorno di Daniele De Rossi come allenatore. Anche se la situazione attuale è difficile, se i risultati continuano a peggiorare, la posizione di Ivan Juric potrebbe essere messa in discussione, rendendo un eventuale ritorno a De Rossi una scelta logica per la società. Ci sarebbero tre motivi principali: De Rossi ha un contratto oneroso, potrebbe riavvicinare la tifoseria e rappresenterebbe l’unica opzione per cercare di salvare la stagione e i suoi investimenti.

I Friedkin avevano giustificato l’esonero di De Rossi con le analisi e le evidenze portate dalla Ceo Lina Souloukou. Tuttavia, dopo la sua dimissione, si sono resi conto che la situazione era ben diversa e che la decisione di esonerare De Rossi non ha portato i benefici attesi. Juric è un allenatore che non ha colpe, ma è chiaro che è stato scelto dalla Souloukou, ora assente.

Le recenti proteste dei tifosi e il deludente inizio di Juric hanno creato un clima di insoddisfazione. In breve tempo, la Roma ha perso la sua identità di squadra e la solidità della sua relazione con i tifosi. Anche se c’è stata una prima reazione alla sconfitta iniziale, con una vittoria casuale contro il Venezia, le successive prestazioni hanno evidenziato una crisi. La Roma sembra oggi un club senza anima, mentre la società, in questo momento, è pressoché inesistente.

L’unica figura rimasta è la proprietà, che potrebbe essere costretta a intervenire nuovamente per riportare coerenza e prospettiva all’interno del club. I Friedkin, in effetti, avevano parlato di ambizioni di vincere trofei quest’anno. Tuttavia, se i risultati non arrivano e le prestazioni continuano a deteriorarsi, una nuova svolta nel management potrebbe dover essere presa in considerazione. La situazione attuale è quindi critica e invita a riflessioni significative sul futuro della Roma.