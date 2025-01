De Rossi nuovo proprietario dell’Ostiamare, parla l’ex dirigente

Daniele De Rossi è tornato a casa, diventando il nuovo proprietario dell’Ostiamare calcio, squadra dove ha iniziato la sua carriera. Paolo Paone, ex dirigente dell’Ostiamare che guidò la squadra alla promozione in Serie C negli anni ’90, ha commentato entusiasticamente la notizia. Ha rivelato di aver parlato con De Rossi, il quale ha espresso con entusiasmo il suo progetto: “Oltre alla tua famiglia, solo un ‘pazzo’ come me poteva comprare l’Ostiamare”. Paone è convinto che De Rossi porterà novità positive per Ostia grazie alle sue capacità e al suo attaccamento per la città.

Paone ricorda bene De Rossi nel settore giovanile dell’Ostiamare, nonostante abbia giocato poco con la squadra. La sua grinta e il suo amore per il calcio, specialmente per la Roma, lo hanno impressionato. Paone è fiducioso che De Rossi sarà un trascinatore anche da dirigente e che riuscirà a fare grandi cose per la squadra.

Un sogno di Paone è vedere l’Ostiamare tornare a giocare al campo della ‘Stella Polare’, dove hanno conquistato la storica promozione in Serie C, ora sede di rugby. Secondo lui, sarebbe ideale per la squadra, sebbene riconosca che l’attuale campo dell’Anco Marzio funzioni bene per il settore giovanile. La passione e l’impegno di De Rossi promettono un futuro luminoso per l’Ostiamare e la comunità di Ostia.