De Rossi nuovo proprietario dell’Ostiamare? L’annuncio

Daniele De Rossi è ufficialmente il nuovo proprietario dell’Ostiamare calcio, il club in cui ha iniziato la sua carriera calcistica e che stava vivendo un periodo complicato. L’annuncio è stato dato da Alessandro Onorato, Assessore allo Sport di Roma Capitale, che ha confermato l’acquisto da parte della società controllata da De Rossi. Onorato ha sottolineato l’importanza di questa transazione per l’Ostiamare e per il territorio del X Municipio, dove l’impianto Anco Marzio funge da punto di riferimento sportivo e sociale per molte famiglie.

Il coinvolgimento di De Rossi è visto come un’opportunità per scrivere una nuova pagina nella storia del club. Onorato ha evidenziato che l’approccio condiviso con De Rossi è quello della legalità, senza scorciatoie. Il Comune offrirà tutto il supporto amministrativo necessario per affrontare le criticità del centro sportivo.

Onorato ha anche ringraziato De Rossi, evidenziando che i nuovi investimenti da parte sua garantiranno un importante ammodernamento dell’impianto sportivo. Questi cambiamenti sono attesi anche per il futuro della prima squadra e per la formazione dei giovani giocatori. La presenza di De Rossi nel club è considerata un segno di speranza e un passo decisivo verso una fase di rinascita per l’Ostiamare calcio.