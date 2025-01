De Rossi e il futuro dell’Ostiamare: “La parola fondamentale sarà appartenenza”

Daniele De Rossi, nuovo presidente dell’Ostiamare, si presenta con entusiasmo alla conferenza stampa, esprimendo il suo desiderio di non trasformare il club in una succursale della Roma. Cresciuto nella società ostiense, De Rossi sottolinea l’importanza di mantenere un legame forte con il territorio attraverso un progetto sostenibile e realistico. Sottolinea la necessità di coinvolgere ragazzi del Lazio, «gente che voglia bene all’Ostiamare», per costruire una squadra che rappresenti la comunità locale.

L’ex calciatore, visibilmente emozionato, afferma quanto Ostia sia importante per lui e di come il passo che sta compiendo rappresenti una nuova opportunità per lui e per il club. Riconosce che il senso di appartenenza si è perso nel tempo e che uno degli obiettivi principali sarà quello di ritrovarlo, affermando che non farà miracoli ma intende lavorare per far sentire nuovamente tutti parte della comunità attraverso la squadra.

De Rossi manifesta anche il suo desiderio di tornare ad allenare, pianificando la creazione di una «famiglia calcistica» che rispecchi i suoi valori. Ribadisce la consapevolezza della responsabilità che comporta questo incarico e l’importanza dell’appoggio delle autorità locali, come il sindaco e il prefetto. Conclude affermando che non intende prendere scorciatoie, consapevole delle sfide da affrontare e del tempo necessario per vedere i risultati del lavoro che intende avviare. Promette di impegnarsi al massimo senza fare promesse irrealizzabili.