”Ci sono due aspetti fondamentali che, come governo, come società e come operatore del settore turistico e della mobilità dovremo affrontare nei prossimi giorni e mesi”: le regole della mobilità e la sfida delle infrastrutture. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, intervenendo al meeting di Rimini. Il primo aspetto, spiega, ” riguarda le regole della mobilità, che inevitabilmente saranno modificate perché i tempi per tornare a muoverci come prima non saranno brevissimi, è una questione non semplicissima da risolvere”. In secondo luogo c’è ” la sfida infrastrutturale che è sfida del paese da qualche anno”.

