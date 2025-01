De Martino: Selvaggia Lucarelli Sostiene la Sua Difesa

Selvaggia Lucarelli ha pubblicamente difeso Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, dopo che il critico televisivo Aldo Grasso lo ha criticato aspramente. Grasso ha descritto De Martino come un “piacione” e ha minimizzato la sua fama di showman, evidenziando che a suo avviso gli mancherebbero le basi necessarie per condurre uno show. Nonostante le critiche, gli ascolti di De Martino continuano a essere molto alti, con un share oltre il 30%. Grasso ha anche paragonato De Martino ad Alberto Matano, suggerendo che entrambi siano intercambiabili per il loro stile di conduzione.

In risposta alle dichiarazioni di Grasso, Selvaggia Lucarelli, attualmente in vacanza in Laos, ha preso le difese di De Martino sulle sue storie di Instagram. Ha evidenziato l’ironia delle affermazioni di Grasso, sottolineando che un conduttore che sa cantare, ballare e condurre non possa essere considerato privo di competenze. La Lucarelli ha anche criticato l’uso del termine “ballerino” per riferirsi a De Martino, facendo notare che lui conduce uno dei principali programmi della Rai. Inoltre, ha sottolineato l’assurdità del confronto tra De Martino e Matano, notando che i loro stili di conduzione sono completamente diversi.

Le polemiche sembrano quindi destinate a continuare, con Lucarelli che con i suoi commenti mette in discussione l’autorità critica di Grasso, mentre difende la preparazione e il talento di De Martino. La situazione mette in luce la tensione tra diversi approcci al mondo dello spettacolo e ai criteri di valutazione dei conduttori in televisione.