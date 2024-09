De Martino ‘sconfitta’ Amadeus: il trionfo sui social

La rivalità tra Amadeus e Stefano De Martino sta diventando sempre più evidente, con il primo in difficoltà e il secondo in netta ascesa. Il nuovo game show di Amadeus, “Chissà chi è”, trasmesso sul Nove, ha mostrato ascolti deludenti, mentre “Affari Tuoi”, condotto da De Martino, sta ottenendo risultati brillanti. La situazione si riflette anche sui social media, dove i commenti verso Amadeus sono spesso critici, mentre De Martino riceve elogi da parte del pubblico, il quale lo considera un conduttore di successo.

Negli ultimi giorni, il pubblico ha espresso la sua preferenza per De Martino, sottolineando la sua simpatia, sensibilità e la capacità di immedesimarsi nei concorrenti. Un utente ha addirittura affermato di preferire De Martino ad Amadeus, dichiarando che ha trovato il “conduttore oggettivamente perfetto” per un programma così iconico. A ciò si aggiungono osservazioni ironiche sul confronto tra i due conduttori e sulle loro rispettive performance in termini di ascolti. Mentre De Martino ottiene una percentuale di share del 30%, Amadeus si ferma a un deludente 3,6%.

Le critiche indirizzate ad Amadeus non si limitano solo agli ascolti. Ci sono opinioni diffuse sul fatto che sia stato sopravvalutato dai media e che non si possa considerare un fuoriclasse come altri conduttori che hanno preceduto lui, come Paolo Bonolis. L’opinione pubblica sembra avere già scelto il suo nuovo idolo in breve tempo.

Di fronte alle critiche, Amadeus ha cercato di mantenere la calma, affermando di non avere paura del flop e che ogni nuovo inizio è una sfida. Ha paragonato la sua situazione calcistica, evidenziando che ora è in una squadra ambiziosa ma con una storia di ascolti modesta, e spera di dimostrare il suo valore crescendo nel tempo.

Insomma, la competizione tra Amadeus e De Martino si fa serrata, con le preferenze del pubblico che, al momento, sembrano pendere decisamente dalla parte di De Martino, mentre Amadeus lotta per risollevare la sua nuova avventura televisiva.